Kazakistan’da Türkiye Milli Günü

Kazakistan’da, "Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı" kapsamında Türkiye Milli Günü etkinliği düzenlendi.

Fuar alanında gerçekleşen etkinliğe Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, Astana EXPO 2017 Ulusal şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmetjan Esimov ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Suleymenov, Kazakistan ile Türkiye arasında tarihi, dostluk ve kardeşlik bağları ile karşılıklı yarar sağlayacak iş birliğinin bulunduğunu kaydetti.

Suleymenov, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda yüksek kalkınma dinamiğine sahip olduğunu belirterek, “Türkiye, Kazakistan için her zaman güvenilir, dost ülke olmuştur ve olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Bu yıl iki ülke arasındaki ticari ekonomik ilişkilerde ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Suleymenov, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi, bu yılın 6 ayında yüzde 38 arttı. Bu önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

İş ve yatırımın iki ülke arasındaki iş birliğinde önemli rol oynadığına işaret eden Suleymenov, Türkiye’nin Kazakistan’a 2 miyar dolara yakın, Kazakistan iş adamlarının da Türkiye’ye 1 milyar dolar civarında yatırım yaptığını söyledi.

Suleymenov, Kazakistan’da 2 bini aşkın Kazak-Türk şirketlerinin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Kazakistan ile Türkiye arasında 2015'te başlatılan sinerji projesine ivme kazandırmaya hazır olduklarını aktaran Suleymenov, projenin yenilenmiş halinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylülde yapacağı Kazakistan ziyaretine hazır hale getirileceğini bildirdi.

Suleymenov, ikili ilişkilerde taşımacılık, lojistik ve sanayi sektörlerine önem verdiklerini ifade ederek, enerjisinin önemli kısmını alternatif enerji kaynaklarından üreten Türkiye'nin deneyimlerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Milli Günü etkinliği

Türkiye Milli Günü etkinliğinde ziyaretçilere Anadolu ateşi, Mehteran, Ankara Seymenleri tarafından gösteri sunuldu.

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Kazak sinemaseverler ile buluştu.

Türkiye standını ziyaret edenlere baklava, dondurma, fındık, zeytin, kayısı ve Türk yemekleri ikram edildi.