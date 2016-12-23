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Kazakistan’da terörle mücadele yasası kabul edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, terörizm ve radikalizme karşı tedbirlerin artırılmasını öngören düzenlemeleri onayladı.

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Kazakistanda terörle mücadele yasası kabul edildi

Kazakistan’da son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından önlemlerin artırılmasını öngören düzenlemeler yasalaştı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, daha önce parlamentoda kabul edilen ve terörizm ile radikalizme karşı mücadelede tedbirlerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren yasayı onayladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in talimatı üzerine terörizm ve radikalizmle mücadele yasasında yapılan düzenlemeler, terörizmin asıl finansman kanalları olan yasa dışı uyuşturucu trafiği, silah satışı ve göç alanında sıkı tedbirler öngörüyor.  AA

Etiketler: Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, terörle mücadele yasası, onay
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