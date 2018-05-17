  • 17 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.46
    EURO 5.266
  • BIST 101869.35
    ALTIN 185.07
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kazakistan'da ilk iftar yapıldı

Kazakistan'da ilk iftar yapıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Müslümanlar ilk iftarını yaptı. Ramazan boyunca 8 camide yüzlerce kişiye iftar verilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kazakistanda ilk iftar yapıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Nur Astana Camii'nde akşam namazını kılan Müslümanlar, caminin avlusunda kurulan çadırlarda hazırlanan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

Hayırseverlerce ve caminin desteğiyle kurulan iftar sofrasında milli yemekler ikram edildi.

Nur Astana Camisi İmam Yardımcısı Serikbay Adil, iftarın 30 gün boyunca günde 400 kişiye verileceğini belirtti.

Astana Baş İmamı Askar Mukanov, şehirdeki 9 caminin 8'inde her gün yüzlerce kişiye iftar verileceğini dile getirerek, yemekhanesi olmayan camilerin avlusunda da iftar çadırları kurduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Astana, iftar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER