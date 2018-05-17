Kazakistan'da ilk iftar yapıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Nur Astana Camii'nde akşam namazını kılan Müslümanlar, caminin avlusunda kurulan çadırlarda hazırlanan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

Hayırseverlerce ve caminin desteğiyle kurulan iftar sofrasında milli yemekler ikram edildi.

Nur Astana Camisi İmam Yardımcısı Serikbay Adil, iftarın 30 gün boyunca günde 400 kişiye verileceğini belirtti.

Astana Baş İmamı Askar Mukanov, şehirdeki 9 caminin 8'inde her gün yüzlerce kişiye iftar verileceğini dile getirerek, yemekhanesi olmayan camilerin avlusunda da iftar çadırları kurduklarını kaydetti.

Kaynak: AA