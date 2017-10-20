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Buradasınız : » » Kazakistan'da 7. Uluslararası Türkoloji Kongresi düzenlendi

Kazakistan'da 7. Uluslararası Türkoloji Kongresi düzenlendi

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eren, "Bizler dilimizle var oluruz. Dilimiz tehlikeye girmişse aynı zamanda varlığımız da tehlike de demektir." dedi.

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Kazakistanda 7. Uluslararası Türkoloji Kongresi düzenlendi

Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen "Tehlikedeki Türk Dilleri" temalı 7. Uluslararası Türkoloji Kongresi sona erdi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından düzenlenen kongrenin kapanışına çok sayıda bilim adamı ve öğrenci katıldı.

Rektör Yardımcısı Eren, burada yaptığı konuşmada, dilin insanlığın varlık sebeplerinden biri olduğunu belirterek, "Bizler dilimizle var oluruz. Dilimiz tehlikeye girmişse aynı zamanda varlığımız da tehlikede demektir." ifadesini kullandı.

Eren, bir sonraki kongrelerin güçlenmiş, tehlikesi kaybolmuş Türk dilleri çerçevesinde olacağından umutlu olduğunu dile getirdi.

"Bazı Türk dilleri ölmeye yakın"

Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süer Eker ise, dünyada bazı Türk dillerinin ölmeye yakın olduğuna dikkati çekerek, bunlardan bazılarının Kırım Karaycası ve Gagauzca olduğunu söyledi.

Dilin yok olma nedenlerinden birisinin ailelerde çocuklarına ana dilinin öğretilmemesi olduğunun altını çizen Eker, "Anne çocuğuna dili öğretmekten vazgeçtiği zaman o dil ölmeye başlıyor." diye konuştu.

Etiketler: Kazakistan, torkoloji, kongre
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