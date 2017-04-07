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Kazakistan'da 4 bin 443 seçmen oy verecek

Kazakistan'da anayasa değişikliği halkoylaması için 8-9 Nisan tarihlerinde 4 bin 443 seçmen oy verecek.

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Kazakistanda 4 bin 443 seçmen oy verecek

Kazakistan'da anayasa değişikliği halkoylaması için 8-9 Nisan tarihlerinde 4 bin 443 seçmen oy verecek.

AK Parti Kazakistan Seçim Koordinasyonu Başkanı Samet Aslan, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği halk oylaması için Kazakistan'ın Astana, Almatı ve Aktau kentlerinde sandıkların kurulduğunu belirterek, "Halk oylamasında vatandaşlarımız oylarını 8-9 Nisan tarihlerinde, elçilik ve başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda kullanabilecekler." dedi.

Almatı'da 2 bin 182, Astana'da 2 bin 14 ve Aktau'da 247 olmak üzere toplam 4 bin 443 seçmenin bulunduğunu ifade eden Aslan, AK Parti'nin her üç kente 3'er gözlemci göndereceğini ve oy kullanma sürecini takip edeceğini dile getirdi.

Aslan, "İlk defa bu yıl tüm yurt dışı, tek seçim bölgesi ilan edildi. Seçmen kaydı yurt dışı olan seçmenlerimiz istedikleri ülkede oylarını kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

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