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Kazakistan'a 165 milyon avroluk proje

Kazakistan'ın başkenti Astana’dan 30 kilometre uzaklıktaki Akmola eyaletinde gücü 100 MW olan güneş enerjisi santrali kuruluyor.

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Kazakistana 165 milyon avroluk proje

Kazakistan'ın başkenti Astana’dan 30 kilometre uzaklıktaki Akmola eyaletinde gücü 100 MW olan güneş enerjisi santrali kuruluyor.

Akmola Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, gücü 100 MW olan ve Orta Asya’daki en büyük güneş enerjisi santralinin inşaatının başladığını belirtti.

Açıklamaya göre, maliyeti 165 milyon avroyu bulacak proje, 300 hektar alanda yer alacak.

Modern ve yüksek teknolojili bir elektrik tesisi olacağı vurgulanan santral, bölgenin enerji sisteminin gelişmesinin yanı sıra istihdam şartlarının iyileşmesine ve uzun vadede ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak.

Etiketler: Kazakistan, güneş enerjisi, akmola
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