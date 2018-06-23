Kazakistan Türkistan Eyaleti Valisi Tüymebayev: "Türkistan yeni şekil kazanacak"

Kazakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Türkistan kentinde düzenlenen Güney Kazakistan eyaletinin Türkistan eyaleti olarak değiştirilmesi ve eyalet merkezinin Türkistan kentine taşınmasını kutlama töreninde konuşma yaptı.

Türkistan Eyalet Valisi Tüymebayev, Kazak hanlığının merkezi ve Türk dünyasının manevi başkenti olan Türkistan eyaletinin oluşturulmasının önemini belirtti.

Türkistan kentine eyalet merkezi statüsünün verilmesi kararının derin anlam içerdiğine işaret eden Tüymebayev, “Bu olumlu adım, tarihi değerlerin canlanmasını, bölgenin sosyal ve ekonomik potansiyelinin artmasını ve yerel halkın yaşam kalitesinin iyileşmesini sağlayacak. 1500 yıllık tarihi olan şehir, yeni şekil kazanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in Türkistan bölgesine büyük önem verdiğini söyleyen Tüymebayev, 1991 yılında cumhurbaşkanının girişimiyle Türkistan’da Türk-Kazak Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kurulduğunu da anımsattı.

Kaynak: AA