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Buradasınız : » » Kazakistan nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını imzaladı

Kazakistan nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını imzaladı

Kazakistan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçen yıl Temmuz ayında kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzaladı.

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Kazakistan nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını imzaladı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Kazakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov tarafından New York’ta düzenlenen törende imzalandığı belirtildi.

Kazakistan'ın anlaşmanın oluşturulması ve kabul edilmesine aktif bir şekilde katıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Anlaşmanın ana hükümleri, dünyanın en çok nükleer silahına sahip dördüncü ülkesinden, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme alanında lider ülkeye dönüşmekte uzun bir yol kat eden Kazakistan'ın ilkeli duruşunu karşılıyor" ifadeleri yer aldı.

Bugüne kadar Kazakistan dahil 57 ülkenin imzaladığı Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, geçen yıl Temmuz ayında BM'de nükleer silah sahibi ülkeler ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin'in boykotuna rağmen 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Anlaşmada nükleer silahların tamamen kaldırılması hedeflenirken taraflara bağlayıcı yasal zorunluluk getirilmiyor.

Nükleer karşıtı ülke ve gruplar söz konusu anlaşmayla bu silahların tamamen imhası için yasal zorunluluk getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA 

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