Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak

Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, 2020'ye kadar köylerde yaşayan 2 milyondan fazla kişiye hızlı internet erişimi sağlanacağını açıkladı.

Abayev, Bakanlar Kurulu toplantısında, "Dijital Kazakistan Devlet Programı" kapsamında şehir ve köyler arasındaki dijital açığın kapatılması için 122 şehir ve bin 200 köyde fiber optik iletişim hatları aracılığıyla hızlı internet erişiminin sağlandığını anlattı.

Bin 800 köye de fiber optik iletişim hatları döşeneceğini söyleyen Abayev, “Proje, 2 milyondan fazla vatandaşın kaliteli internete ulaşacağı anlamına geliyor. Projenin 2018-2020 yıllarında hayata geçmesi planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Abayev, 2021’e kadar toplam 24 bin kilometre fiber optik iletişim hattının döşeneceğini belirterek, hızlı internet erişiminin halkın e-devlet ile interaktif eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Kazakistan, 2021’e kadar 18 milyonluk nüfusunun yüzde 81'ine internet erişimi sağlamayı planlıyor.