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Kayıplara karışan uçağın esrarengizliği sürüyor

8 Mart 2014'te kayıplara karışan Malezya Havayollarına ait uçağın hala bulunamaması Avustralyalı uzmanlar tarafından ‘‘akıl almaz’’ olarak nitelendirildi.

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Kayıplara karışan uçağın esrarengizliği sürüyor

Avustralya Taşıma Güvenliği Bürosu (ATSB) uzmanları, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolan Malezya Havayollarına ait uçağın hala bulunamamış olmasını ‘‘akıl almaz’’ olarak değerlendirdi.

ATSB, MH370 sefer sayılı uçağın arama çalışmalarına ilişkin 440 sayfalık nihai raporunu yayımladı.

Uçağın düştüğü sanılan 120 kilometrekarelik okyanus tabanındaki çalışmaları koordine eden ATSB uzmanları, günde 10 milyon yolcunun uçtuğu modern çağda, kurbanların yakınlarına bilgi verememenin ‘‘büyük trajedi’’, uçağın hala bulunamamış olmasını da ‘‘akıl almaz’’ olarak niteledi.

Dünyanın dört bir yanından uzmanların katılımıyla düzenlenen, tarihteki en pahalı ve kapsamlı deniz dibi araştırmasına rağmen uçağın enkazının hala bulunamadığına işaret edilen raporda, ‘‘Uçağın enkazını ve 239 kişiyi bulamadığımız için üzgünüz.’’ ifadeleri kullanıldı.

Uydulardan gelen görüntülere de yer verilen raporda, uçağın düştüğü sanılan 120 bin kilometrekarelik alanın 25 bin kilometrekareye kadar indirgendiği ancak uçağın yerinin yine de tespit edilemediği kaydedildi.

Raporda, daha önce kesin olarak durdurulduğu açıklanan arama çalışmalarının güvenilir yeni kanıtların ortaya çıkması halinde yeniden başlatılabileceğine dikkat çekildi.

Malezya Havayollarına ait yolcu uçağı, Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken 8 Mart 2014'te 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla kaybolmuştu. Uçağı bulmak için başlatılan ve yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar, herhangi bir ipucuna ulaşılamaması üzerine ocak ayında tamamen sonlandırılmıştı.

Etiketler: malezya havayolları, kayıp malezya uçağı, Avustralyalı uzmanlar
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