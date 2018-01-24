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Buradasınız : » » Kayıp Malezya uçağının enkazını arama çalışmaları yeniden başladı

Kayıp Malezya uçağının enkazını arama çalışmaları yeniden başladı

Hint Okyanusu üzerinde 2014'te kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.

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Kayıp Malezya uçağının enkazını arama çalışmaları yeniden başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Genel Sekreteri Azharuddin Abdul Rahman, MH370 sefer sayılı yolcu uçağını arama çalışmalarının tekrar başladığını söyledi.

Rahman, uçakta bulunan yolcuların yakınlarına çalışmalarla ilgili bütün detayların güncel olarak bildirileceğini kaydetti.

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin görev yaptığı arama çalışmalarında, enkazın 8 denizaltıyla donatılmış bir gemi yardımıyla bulunması hedefleniyor.

Varılan anlaşmaya göre, uçağın enkazı 90 gün içerisinde bulunursa Malezya, şirkete 70 milyon dolar ödeyecek.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçağı bin 46 gün süren arama çalışmaları, geçen yıl ocak ayında durdurulmuştu.

Kaynak:AA

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