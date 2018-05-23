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Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, ocak ayında tekrar başlayan kayıp uçağı arama çalışmalarını durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

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Kayıp Malezya uçağını arama çalışmaları durduruldu

Hint Okyanusu üzerinde 2014'te kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının bulunması için tekrar başlanan arama çalışmalarının 29 Mayıs'ta durdurulması kararı alındı.

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak'ta tekrar başlamıştı.

Varılan anlaşmaya göre, uçağın enkazının 90 gün içerisinde bulunması durumunda Malezya'nın şirkete 70 milyon dolar ödemesi kararlaştırılmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: kayıp malezya uçağı, hint okyanusu
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