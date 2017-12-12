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Buradasınız : » » Katrana yapışan yavru köpeklerin mucize kurtuluşu

Katrana yapışan yavru köpeklerin mucize kurtuluşu

Hindistan'da katrana yapışan 3 yavru köpek hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

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Hindistan'da katrana yapışıp kalan 3 köpek yavrusunun yardımına hayvanseverler yetişti.

3 köpek yavrusunu katrana yapışmış halde gören hayvanseverler yardım ekiplerine haber verdi.

Can çekişen yavrulara derhal müdahale edildi.

Yardım ekipleri yavruları 3 gün boyunca yıkadı, üzerlerindeki katran yağ ile temizlendi.

Yoğun çalışmanın ardından katrandan tamamen kurtulan 3 sevimli köpek yavrusu anneleriyle buluştu.

Bir hayvansever de onlara sahip çıktı, köpek yavrularının ve annelerinin bakımını üstlendi.

Katrandan kurtulan üç yavru köpeğin görüntüleri sosyal medyada yaklaşık bir buçuk milyon kişi tarafından izlendi.



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Etiketler: köpek, katran, hindistan
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