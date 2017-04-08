Katliam bölgesini havadan böyle görüntüledi

Suriye'nin İdlib ilinin Han Şeyhun bölgesinde Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı düzenlediği bölge, AA tarafından havadan görüntülendi.
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