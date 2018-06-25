Katarlılardan Erdoğan'a tebrik mesajları

Katarlılar, Türkiye'deki seçimlere yoğun ilgi gösterdi.

Katar Emiri'nin kız kardeşi Şeyha El-Meyase bin Hamed Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk halkı, Erdoğan'ı seçiyor. Cumhurbaşkanını ve Türk halkını kutluyor ve onlara daha fazla ilerleme ve refah diliyoruz" dedi.

Katar Emiri'nin kardeşi Cuan bin Hamed Al Sani de "Türk halkının yeniden tarihi lideri Erdoğan'dan ve onun siyasi, ekonomik, toplumsal ve emniyetle ilgili projesinden yana seçim yaptığını, Katar halkının, Türk halkını bu başarıdan ötürü kutladığını" belirtti.

"İslam dünyası halklarının zaferi"

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, Erdoğan'ın tüm komplo ve entrikalara rağmen kazandığını söyledi.

Katar İstihbaratı'nda eski Tuğgeneral Şahin es-Suleyti, Erdoğan'ın İslam dünyasının liderliğine seçildiğini, onun zaferinin, İslam dünyasının halklarının zaferi olduğunu belirtti.

"Sahip olduğu prestijin teyidi"

El-Vatan Gazetesi editörü Fehd el-Imadi, Erdoğan'ın başarısının, onun Müslümanların destekçisi, vefalı dostu ve müttefiki olarak sahip olduğu prestijin teyidi anlamına geldiğini söyledi.

Katarlı entelektüel Muhammed el-Ahmeri, "İslami Baharın" her yere yayıldığını, Arap diktatörlüklerinin ise hayal kırıklığı, başarısızlık ve halkın güvensizliğinin acısını tattığını vurguladı.

Kaynak: AA