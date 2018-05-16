Katar'ın kanat çırpan çocukları: Şahinler

Katar'da halkın güçlü bir ruhsal bağ geliştirdiği ve çocukları gibi gördüğü şahinler, festivaller sayesinde dünyaya tanıtılıyor.

Katar'da şahinlerle yerel halk arasındaki bağlar, 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Gökyüzünün en iri yırtıcılarından biri olan şahinler, ilk zamanlarda av amaçlı kullanılsa da bu azametli kuşun çevikliği, Katar halkını onları yarış amaçlı kullanmaya teşvik etti.

Zamanla Katar'ın simgesi haline gelen şahinleri tanıtmak üzere pek çok festival de düzenlenmeye başlandı. Katar halkı, sadece ülkelerinde değil, yurt dışında da festivallere katılarak, ülkelerinin şahin kültürünü tanıttı.

Katar'ın şahinleri UNESCO listesinde

Katar'ın şahinleri, UNESCO tarafından da 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alındı.

Günümüzde Katar halkı, şahinleri bir geçim kaynağı olarak değil, nesilden nesle aktarılan güçlü bir ruhsal bağ olarak görüyor. Katar'da halkın yaklaşık yüzde 70'i şahin sporuyla ilgileniyor.

"Onlar bizim çocuklarımız gibi"

3. Etnospor Kültür Festivali'ne katılmak için Türkiye'ye gelen Katar Algannas Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Al-Mehshade, Katar için şahin sporunun çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

Şahin sporunu başlı başına bir kültür olarak adlandırdıklarını belirten Al-Mehshade, her yıl ocak ayında Katar'da şahin festivali düzenlediklerini ve bir ay boyunca çeşitli yaş gruplarından katılımcılara şahinlerin avlanma tekniklerini ve şahin kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

8 yıldır dünyanın farklı ülkelerine seyahat ederek festivallere katıldıklarına da değinen Al-Mehshade, şöyle konuştu:

"Şahinlerin bizim kültürümüzde manevi değeri var. Bütün seyahatlerimizde bize eşlik ediyorlar ve onları her yere ellerimizle taşıyoruz. Nasıl çocuklarımız bizim için önemliyse şahinlere de aynı çocuklarımız gibi önem göstererek bakıyoruz. Onların özel bakımlarını yapıyoruz, özel yemeklerle besleyip sürekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız gibidir."

Türk halkının ilgisinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Al-Mehshade, "Şahin, Katar'ın simgesidir, Türk kardeşlerimizin bizim kültürümüze olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Sizlere kendi kültürümüzü anlatmaya çalıştık, Türk halkına bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA