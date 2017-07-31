Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin belli bir vizyonu olmadığını belirterek, buna rağmen uzlaşmazlık politikasına devam ettiklerini belirtti.

Şeyh Muhammed, Katar'a abluka uygulayan dört ülke dışişleri bakanlarının Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Al Jazeera kanalına açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn dışişleri bakanlarının, Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüştüğü toplantının çelişkilerle dolu olduğunu ve sonuçlarının da yeni bir dizi çelişkilere yol açtığını belirten Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed, "Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevap vermesi gerektiği söyleniyor. Bu, verdikleri mühlet sona erdikten sonra iptal olan taleplerine aykırı." dedi.

Katarlı Bakan "Ayrıca abluka uygulayan devletler arasında Körfez'den olmayan ülkelerin de bulunması krizi çözmek isteyen Körfezli yetkililerin çelişkisinin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerin net bir vizyonu olmadığını savunan Şeyh Muhammed, bu ülkelerin söz konusu duruma rağmen uzlaşmazlık politikasına devam ettiklerini aktardı.

Şeyh Muhammed, diplomatik çözümden yana olduklarını vurgulayarak, "Katar'ın ilk günden bu yana tutumu net. O da krize karşılıklı yükümlülükler çerçevesinde Katar'ın egemenliğine dokunulmaksızın getirilecek diplomatik çözümdür." görüşünü tekrarladı.

"İçeriğinde şart olacaksa diyaloğa gerek yok"

Söz konusu dört ülkenin belli şartlar altında diyaloğa hazır olduklarını ifade etmesini garip bulduğunu belirten Muhammed, "İçeriğinde şart olacaksa diyaloğa ne gerek var, bundan nasıl bir sonuç çıkabilir." dedi.

Katar'ın Riyad Anlaşması'nı ihlal ettiğine dair suçlamalara ilişkin Bakan Muhammed, "Eğer bir ihlal olduysa bunu, elektronik korsanlık suçuyla kriz yaratan abluka ülkeleri yaptı. Riyad Anlaşması çok net. Bütün ülkeler üzerinde toplu yükümlülükler var." ifadelerini kullandı.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in dışişleri bakanları, Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüşmek üzere ikinci toplantısını Bahreyn'de gerçekleştirmişti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.