Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Bahreyn'in başkenti Manama'da, Katar kriziyle ilgili olarak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülkesinin her zaman, hac veya umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gelen misafirlere hizmet ederek işlerini kolaylaştırdığını anlatan Cubeyr, bu bağlamda çok fazla emek harcadıklarını, bu konunun polemik konusu yapılmasını reddettiklerini belirtti.

Cubeyr, "Katar'ın hac meselesini siyasileştirme girişimini reddediyoruz. Suudi Arabistan, Katarlı hacıları diğer tüm Müslümanlar gibi kutsal topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyar. Hiçbir ülkenin bunu siyasileştirmesini ve farklı amaçları için kullanmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Katar'a yönelik yaptırım kararlarının, ülkelerin egemenlik haklarından doğduğunu ve uluslararası hukuka göre atılan yasal adımlar olduğunu savunan Cubeyr, bu kararların, Katar'ın teröre destek vermesi, finansmanını sağlaması, terörün finansmanını sağlayan ve terörist oldukları kabul edilmiş bazı kişileri barındırması, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesi nedeniyle alındığını söyledi.

Katar'ın, 2013 ve 2014'te Riyad kentinde imzalanan iki anlaşmaya uymayarak icraatlarını sürdürmesi sonrası yaptırımları hayata geçirmek zorunda kaldıklarını kaydeden Cubeyr, terörün desteklenmesi ve finansmanının sağlanmasından Katar gibi kendilerinin de olumsuz etkileneceğini ifade etti. Cubeyr, başta Katar olmak üzere kendileri ile bölge ülkelerinin güvenliği ve geleceği için bu adımları atmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Katar ile 13 maddeyi ve daha önce imzalanan anlaşmayı uygulaması için görüşmeye hazır olduklarını bildiren Cubeyr, bu konunun çok açık olduğunu, Katar'ın bu maddeleri kabul edip uygulaması gerektiğini, aksi halde mevcut yaptırımların süreceğini anlattı.

Cubeyr, Katar'ın bu maddeleri kabul edip, teröre verdiği desteği durdurmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kutsal toprakların konumu

"Kutsal toprakların konumu konusunda son dönemde Katarlı yetkililerce dile getirilen 'Vatikan modeli' benzeri uygulama hakkındaki" soru üzerine Cubeyr, bu gibi sorumsuzca kullanılan söylem ve iddiaları tamamen reddettiklerini bildirdi. Cubeyr, Suudi Arabistan yönetimi olarak kutsal topraklara verdikleri hizmetlerden onur duyduklarını vurguladı.

Cubeyr, "Katar'ın İran ile ilişkileri" ile ilgili soru üzerine de bu ülkeyle iş birliği yapanın sonunda zarar göreceğini savundu.

İran'dan bozgunculuk, öldürme ve yıkımdan başka bir şey görmediklerini belirten Cubeyr, İran ile iş birliği yaparak hayırlı sonuç elde eden hiçbir ülkenin bulunmadığını öne sürdü.

Cubeyr, Katar yönetiminin İran ile iş birliği yaparak kazançlı çıkacağını düşünenlerin olayları doğru ele almadığını, halkın da yönetimin bu girişimlerini kabul etmeyeceğine inandığını söyledi.