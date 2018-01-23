Katar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Katar haber ajansı QNA, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır'ın açıklamalarına dayandırdığı haberde, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarından ötürü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla başlatıldğını yazdı.

Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması konusundaki çalışmalarını desteklediklerini belirten Hatır, bu konunun uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesiyle (üye ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda meşru savunma hakkını kullanabileceği) garanti edildiğini söyledi.

"Türkiye her zaman bir istikrar unsuru"

NATO üyesi Türkiye'nin bölgede her zaman bir denge ve istikrar unsuru olduğuna dikkati çeken Hatır, Katar olarak Türkiye'nin, sivillerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetine güvendiklerine dikkati çekti.

DEAŞ'a karşı verilen savaşta sona yaklaşıldığını, bu nedenle de Suriye krizinde rol oynayan tüm tarafların kalıcı çözümler bulması gerektiğini belirten Hatır, bu çözümlerde adaletin tesisi ve Suriye halkına karşı suç işleyenlerin cezalandırılması konularının dikkate alınmasını istedi.

Kaynak: AA