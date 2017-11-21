Katar'dan Suudi Arabistan'a suçlama

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'da istifa etmesinin iç yüzünün bilinmediğini söyledi.

İstifa şartlarının Lübnan'ın içişlerine müdahaleyi gösterdiğinin altını çizen Al Sani, "Arap dünyasında güç, bir ya da iki ülkede toplanamaz. Bu, 21. yüzyılda kabul edilemez" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı, bölgede "dar görüşlülük, totaliterlik ve saldırganlığın" hakim olduğu karanlık bir çağa girildiğini de dile getirdi.

Ülkesine yönelik ablukayı ise " Tehlikeli bir iktidar oyunu" olarak niteledi ve benzer durumun Yemen, Somali ile Lübnan için de söz konusu olduğunu belirtti.

Hariri'nin istifa süreci

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Avn, Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi ve ailesini gözaltında tutmakla suçlamış ve Beyrut'a dönmedikçe Hariri'nin istifasını kabul etmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber

