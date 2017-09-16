Katar'dan Londra metrosundaki saldırıya kınama

Katar Dışişleri Bakanlığı, Londra metrosunda yaşanan terör saldırısını kınadı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan bakanlık açıklamasında, "Katar, İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında bir metro treninde el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere hükümetiyle dayanışma içerisinde olunduğu ve güvenliğin sağlanması için alınan tüm önlemlerin desteklendiği belirtilen açıklamada, "Katar'ın, nedeni ne olursa olsun şiddet ve teröre karşı tutumunun sabit olduğu" vurgulandı.

Londra'nın batısında Parsons Green istasyonunda bir metro treninde dün el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda 29 kişi yaralanmıştı.