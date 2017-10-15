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Buradasınız : » » Katar'dan kuraklıkla mücadele için yeni bir adım

Katar'dan kuraklıkla mücadele için yeni bir adım

Katar'ın başkenti Doha'da, Ortadoğu, Afrika, Asya ve Amerika'dan 18 ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen konferansta "Uluslarası Kuraklık İttifakı" kuruldu.

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Katardan kuraklıkla mücadele için yeni bir adım

Katar'ın başkenti Doha'da, Ortadoğu, Afrika, Asya ve Amerika'dan 18 ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen konferansta "Uluslarası Kuraklık İttifakı" kuruldu.

Merkezi Doha olarak belirlenen "Uluslarası Kuraklık İttifakı"nın, kuraklık sıkıntısı yaşanan ülkelerdeki gıda güvenliğine ilişkin konuları ele alacağı belirtildi.

Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani konferanstaki konuşmasında, ittifakın kuruluş fikrinin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin BM Genel Kurulu'nun Eylül 2013'teki 68'inci genel kurul toplantısındaki girişimi sonucu şekillendiğini söyledi.

İttifak'ın gelecek iki yıl operasyonal bütçesi ile Doha'daki merkezin masraflarının ülkesi tarafından karşılanacağını ifade eden Başbakan Al Sani, uluslararası toplumu, ittifaka destek olmaya ve sürekliliğini sağlamak için oluşumun kredi fonuna katkıda bulunmaya çağırdı.

Katar Başbakanı, İttifak'ın hedefinin, mevcut uluslararası örgütlerinin yerini almak ya da onlarla rekabet etmek olmadığının altını çizerek, yeni kurulan organizasyonun, gıda güvenliğinin sağlanması alanında bu örgütlerin övgüye değer çabalarını tamamlamaya çalışacağını aktardı.

Kurucu antlaşmayı Katar adına imzalayan Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah er-Rumeyhi ise yaptığı basın açıklamasında, anlaşmada 18 devletin imzası olduğunu belirterek, söz konusu ülke isimlerine ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Uluslararası Kuraklık İttifakı'nın yaygın gıda güvenliği sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirmenin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için kriz zamanlarında yardımlaşmayı amaçladığı kaydedildi.

Etiketler: Uluslarası Kuraklık İttifakı
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