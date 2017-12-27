  • 27 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Katar'dan Kudüs çağrısı

Katar bakanlar kurulu, dünya ülkelerine Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmama ve BMGK'nin Kudüs'le ilgili kararlarına uyma çağrısı yaptı.

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Katardan Kudüs çağrısı

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin başkanlığında başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda toplanan bakanlar kurulu, dünya ülkelerine Kudüs'le ilgili çağrıda bulundu.

Katar Adalet Bakanı Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi, toplantının ardından ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun, Kudüs kentinin yapısını değiştirmeyi hedef alan her türlü adım ve kararın geçersiz olduğunun teyidine dair 21 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Katar bakanlar kurulunun bütün ülkelere, Kudüs'te temsilcilik açmaktan uzak durmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun (BMGK) Kudüs ile ilgili kararlarına uymasını söyleyen Muhennedi, bu kararı ihlal eden herhangi bir adımın tanınmaması gerektiğini bildirdi.

Muhennedi, Katar'ın, BM Genel Kurulu'ndan çıkan kararın uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi ve eyleme dökülmesi temennisinde bulunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: katar, kudüs, abd, bmgk
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