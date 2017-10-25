Katar'dan "Körfez'deki sembol isimlere hakaretten sakınma" çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Körfez krizinin çözülmesi için sakin bir yaklaşımın gerekliliği konusundaki çağrısına icabet ettiği belirtildi.

Katar'ın "Tüm alanlarda objektif ve profesyonel olarak adil davası üzerindeki meşru savunma hakkını korumakla birlikte, karşılıklı saygıyı temel alan diyaloğa bağlılığı" yinelenen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Katar, tarihi boyunca bütün uzlaşma araçlarını takip etmiş ve anlaşmazlıkların çözümü konusunda çağdaş ve barışçıl bir yaklaşım benimsemiştir. Bu ise on yıllardır yürütülen aktif bir diplomasiyle kurulmuştur. Katar devleti, Kuveyt Emiri'nin çağrısına icabet ediyor ve tüm vatandaşları, Katar'da yaşayanları ve medya organlarını Körfez'in sembol isimlerine hakaret etmekten ve ablukacı ülkeler tarafından yayımlanan mazide kalmış aşiret çığırtkanlıklarından uzak durmaya çağırıyor."

Bu durumun, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 21 Temmuz'da Katar halkına hitabındaki yaklaşımın devamı niteliğinde" olduğu aktarılan açıklamada söz konusu çağrının "Katar'ın, sembol şahsiyetlerini, hükümeti ve insanlarını da içine alan sistemli bir medya kampanyasıyla son aylarda haksız ve kanunsuz eylemlere maruz kalmasına rağmen" yapıldığına dikkat çekildi.

Kuveyt Emiri'nin çağrısının "Körfez liderleri ve halkının şimdiki nesli ile gelecek neslini kardeşleştirdiğine" işaret edilen açıklamada, Katar'ın söz konusu krizde maruz kaldıkları karşısındaki tutumunun yerinde olduğu konusunda güçlü bir inanca sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Körfezin birliği ve ortak Körfez hedefine ulaşılması, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) varlığını korumaya yönelik tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi Katar'ın iyi ve kötü gündeki borcudur." ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt Emiri'nin çağrısı

Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt meclisinde yaptığı konuşmada Körfez krizinin uzamasının bölgeye vereceği zarara işaret ederek, "Körfez krizi, umut ve dileklerimizin aksine büyüme potansiyeli taşıyor." demişti.

Kuveyt Emiri, uyarı niteliğindeki konuşmasında şunları söylemişti:

"Hepimiz, bölgesel ve uluslararası çatışmalar ve müdahale çağrılarının yapılması gibi gerginliği bütünüyle artıracak tehlikelere karşı bilinçli olmalıyız. Krizin, Körfez ülkeleri ve halklarının güvenliği konusunda son derece yıkıcı sonuçları olacaktır. Tarih, gelecek kuşaklar, Körfez ve Arap nesilleri, Körfez anlaşmazlığında bir kelimeyle bile olsa tansiyonun yükselmesine neden olanları unutmayacaktır."

Kuveyt Emiri, kriz nedeniyle Körfez İş Birliği Konseyi'nin dağılması ihtimaliyle ilgili olarak da bunun Arap ülkelerinin son ortak mekanizmasının çökmesi anlamına geleceğini söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA