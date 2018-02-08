  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Katar'dan Gazze'ye 9 milyon dolarlık "acil yardım"

Katar'dan Gazze'ye 9 milyon dolarlık "acil yardım"

Katar, İsrail ablukası altında, hayatın her geçen gün daha da zorlaştığı Gazze'ye 9 milyon dolar yardım yapacak.

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Katardan Gazzeye 9 milyon dolarlık &quot;acil yardım&quot;

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada Katar Emiri Eş-Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Gazze'ye 9 milyon dolar acil yardım sunulması için talimat verdiğini belirtti.

İmadi, talimatın ilaç, tıbbi malzeme, temel gıda maddeleri ile akaryakıt sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Gazze halkına destek olmak amacıyla verildiğini vurguladı.

Talimatı yerine getirmek ve koordinasyonu sağlamak üzere bu ay içinde Filistin'i ziyaret edeceğini aktaran İmadi, söz konusu miktarın sağlık sektöründe kullanılacağını ayrıca gıda yardımı yapılacağını kaydetti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Eş-Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonla görüşmüş, abluka altındaki Gazze'de yaşanan insani durum ve sağlık merkezlerinin kapanmasına neden olan yakıt sıkıntısına ilişkin bilgi almıştı.

Emir Temim, Doha'nın Gazze'nin yeniden imarını kapsayan projeler ile Filistin halkına sağladığı desteğe devam ettiğini ayrıca farklı alanlarda gerekli olan yakıt ihtiyacının temini için çalışıldığını aktarmıştı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, katar
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