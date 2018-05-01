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Buradasınız : » » Katar'dan Gazze'ye 5 milyon dolarlık yardım

Katar'dan Gazze'ye 5 milyon dolarlık yardım

Katar, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin imarına destek için 5 milyon dolar değerindeki 3 projeyi finanse edecek.

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Katardan Gazzeye 5 milyon dolarlık yardım

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, 5 milyon dolar değerindeki 3 projeyi imzaladı.

İmadi, Gazze'de Hamed bin Casim Günlük Bakım Merkezi inşa edileceğini belirtti.

4 bin metrekarelik alana kurulacak merkezde, beyin felci geçiren hastaların bakımı yapılacak.

Zehra kentindeki Adalet Sarayı'nın da onarılacağını söyleyen İmadi, "Emel isimli okul onarılarak, laboratuvar ve bilimsel çalışmalar için gerekli ekipman ve aletlerle donatılacak" dedi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı için harekete geçmişti. Sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerine imza atılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yatırım, katar, imar, Hamed bin Casim, gazze
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