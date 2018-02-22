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Buradasınız : » » Katar'dan Doğu Guta'da işlenen suçların durdurulması çağrısı

Katar'dan Doğu Guta'da işlenen suçların durdurulması çağrısı

Katar yönetimi, Esed rejiminin Doğu Guta'da düzenlediği saldırıları kınayarak, bunun siyasi çözüm sürecini baltaladığı uyarısı yaptı.

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Katardan Doğu Gutada işlenen suçların durdurulması çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Doğu Guta'ya yönelik saldırıların siyasi çözüm için sarf edilen uluslararası çabaları baltaladığı ifade edildi.

Suriye'de yaşanan krizden ancak Cenevre-1 ilkeleri ve ilgili uluslararası kararlar doğrultusunda yürütülen siyasi çözüm ile çıkılacağına vurgu yapılan açıklamada, uluslararası camiaya, "dünya güvenlik ve barışını koruma, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Suriye'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili kararlarını uygulama ve Suriye halkına yönelik işlenen bu suçların durdurulması için gerekli tedbirleri alma" çağrısında bulunuldu.

Esed rejimi saldırılarını şiddetlendirdi

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin dün, Doğu Guta'ya 4 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 346 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 878 sivilin yaralandığını belgelediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, Doğu Guta
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