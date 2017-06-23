Katar'dan BAE'nin yayınladığı videoya yanıt

Katar yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı uydu kanallarında Katarlı bir istihbarat subayına ait olduğu iddia edilen itirafların işkence ve zorlama altında alındığını bildirdi.

Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik kriz devam ederken bazı uydu kanalları, Katarlı bir istihbarat subayına ait, "Doha'nın, BAE'de huzursuzluk olduğu yönünde yanlı söylentiler yaymak amacıyla elektronik bir ordu kurduğu" yönündeki iddiaları yayınladı.

Katar Haber Ajansı QNA'da yayınlanan haberde, hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani'nin, Katar'ın, profesyonellikten uzak ve uluslararası medya çalışma standartlarına uymayan bazı basın yayın organlarının asılsız ve uydurma iddialara yer vermesini kınadığı ifade edildi.

Haberde, "Abu Dabi ve BAE kanallarında yayınlanan video görüntüsündeki Katarlı Hamad Ali Muhammed el-Hamadi o sözleri 2014'te BAE Devlet Güvenlik Teşkilatı tarafından alıkonulduğu sırada işkence altındayken sarf etmiştir." açıklaması yapıldı.

Al Sani, Hamadi'nin 30 Haziran 2014'te arkadaşı Yusuf Abdussamed Molla ile seyahat amacıyla karayoluyla BAE'ye gittiğini, burada BAE güçleri tarafından Guveyfat Sınır Kapısı'nda alıkonularak kendilerine yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğunu ve işkence altında bu suçlamaları itirafa zorlandıklarını kaydetti.

İletişim Ofisi Müdürü Al Sani, Hamadi ile arkadaşı Molla'nın alıkonulması ve suçlanmasının, 2014'te Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'nin Doha'daki büyükelçilerini çekerek Katar aleyhinde başlattıkları kampanyanın bir parçası olduğunu ancak Doha yönetiminin o dönem ikili ilişkileri korumak amacıyla Hamadi ve arkadaşına karşı işlenen açık ihlalleri ifşa etmediğini aktardı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.