Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusundan kaçarak Bangladeş'in sınırdaki Co'x Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı binlerce Müslümana gıda yardımı yapıldığı, çadırı olmayan 7 bin aileye bin 500 çadır dağıtıldığı ayrıca bir aşevi ve sağlık merkezi hazırlandığı belirtildi.

Yardım paketlerinde, un, pirinç, zeytinyağı, şeker gibi gıda maddelerinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca aşevi ile ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek dağıtılacağı aktarıldı.

Aşevinin günlük 5 bin kişiye yemek dağıtacak kapasitede olduğunu, bu sayede sığınmacıların gıda sıkıntısının biraz olsun hafifletilmesine katkı sağlanacağı, ayrıca kampta kurulan sağlık merkezi ile günde 500 kişiye hizmet verilebileceği kaydedildi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 430 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.