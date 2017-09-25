  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.549
    EURO 4.202
  • BIST 102270.17
    ALTIN 149.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

Katar Hayır Kurumu, Myanmar ordusunun saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara çadır ve gıda yardımı dağıttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Katardan Arakanlı Müslümanlara yardım

Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusundan kaçarak Bangladeş'in sınırdaki Co'x Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı binlerce Müslümana gıda yardımı yapıldığı, çadırı olmayan 7 bin aileye bin 500 çadır dağıtıldığı ayrıca bir aşevi ve sağlık merkezi hazırlandığı belirtildi.

Yardım paketlerinde, un, pirinç, zeytinyağı, şeker gibi gıda maddelerinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca aşevi ile ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek dağıtılacağı aktarıldı.

Aşevinin günlük 5 bin kişiye yemek dağıtacak kapasitede olduğunu, bu sayede sığınmacıların gıda sıkıntısının biraz olsun hafifletilmesine katkı sağlanacağı, ayrıca kampta kurulan sağlık merkezi ile günde 500 kişiye hizmet verilebileceği kaydedildi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 430 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.

Etiketler: Katar'dan Arakanlı Müslümanlara yardım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER