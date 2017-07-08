  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Katar'dan ablukacı 4 ülkeye cevap

Katar'dan ablukacı 4 ülkeye cevap

4 Arap ülkesinin Katar'a yönelik "Katar, krizin çözümü için yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkardı." açıklamasına Doha yönetiminden ilk cevap geldi.

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Katardan ablukacı 4 ülkeye cevap

Katar, 4 Arap ülkesinin teröre destek suçlamasını bir kez daha reddetti.

Doha yönetimi, Katar'a abluka uygulayan ülkeler tarafından yapılan "Katar, krizin çözümü için yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkardı." açıklamasını üzüntüyle karşıladığını duyurdu.

Katar bu ülkelerin açıklamalarını üzüntü verici olarak değerlendirdi.

Katar resmi haber ajansının Katar Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, suçlamaların gerçekle ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Katar'ın sebepleri ne olursa olsun her zaman terörün karşısında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, suçlamalar, devletler arası ilişkilerin istikrarına aykırı karalamalar olarak nitelendirildi.

4 Arap ülkesi, Katar'a illettikleri talep listesine aldıkları yanıttan tatmin olmamaları üzerine siyasi ve ekonomik ablukanın süreceği mesajını vermişti. TRTHABER


 

Etiketler: Suudi Arabistan, mısır, katar krizi, katar, Doha, Bahreyn, BAE
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