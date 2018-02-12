Katar'daki Türk Okulu'ndan Mehmetçiğe moral klibi

Katar Türk Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için "Zeytin Dalı Kahramanlarına Selam" isimli bir klip hazırlandı.

Öğrenci ve öğretmenler ayrıca Afrin'de görev yapan askerlere teslim edilmek üzere mektuplar kaleme aldılar, resimler yaptılar.

Okul müdürü Mehmet Ali Karatosun, öğrencilerin milli ve manevi duygularını artırmak istediklerini söyledi.

Doha Büyükelçiliği'nin destekleriyle yürütülen kampanya kapsamında, öğrencilerin duygu ve düşünceleriyle şekillenen mektup ve resimler, Afrin’de görev yapan Türk askerlerine teslim edilecek.

Kaynak: TRT Haber