Dünya » Katar'da zorunlu askerlik 1 yıla uzatıldı Buradasınız : Ana Sayfa

Katar'da zorunlu askerlik 1 yıla uzatıldı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, zorunlu askerlik süresini 1 yıla çıkaran ve kadınların da gönüllü askerlik yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.

05 Nisan 2018 Perşembe 06:29





