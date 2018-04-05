  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Katar'da zorunlu askerlik 1 yıla uzatıldı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, zorunlu askerlik süresini 1 yıla çıkaran ve kadınların da gönüllü askerlik yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.

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Katarda zorunlu askerlik 1 yıla uzatıldı

Yeni kararnameyle Katar'da 18-35 yaşlarındaki erkeklerin ve üniversite mezunlarının zorunlu askerlik süresi 1 yıla çıkarıldı.

Kararname, 18 yaşına giren kadınların da gönüllü olmaları durumunda askerlik yapmasına olanak tanıyor.

Asker kaçaklarına hapis veya para cezası

Yeni kararnameyle askerlik görevinden kaçanların 1 ay ila 1 yıl hapis veya 13 bin 700 dolar ila 82 bin 400 dolar arasında değişen para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Katar'da zorunlu askerlik uygulaması Mart 2014'te çıkarılan yasayla yürürlüğe girmişti. Eski yasaya göre 18-35 yaşlarındaki üniversite mezunu erkekler 3 ay, üniversite mezunu olmayanlar 4 ay zorunlu askerlik yapıyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: katar, zorunlu askerlik, gönüllü askerlik
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