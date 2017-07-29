  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Katar'da dev Erdoğan posteri

Katar'ın başkenti Doha'daki bir alış veriş merkezine Körfez krizinde gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri asıldı.

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Katarda dev Erdoğan posteri

"Katar Mall" isimli alış veriş merkezine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri, Katarlılar tarafından büyük ilgi gördü.

Alışveriş merkezindeki ziyaretçiler siyah beyaz renkteki postere, Erdoğan'a "minnet ve şükranlarını" ifade eden yazılar yazarak, imzalarını attı.

Posteri imzalayanlardan Salim Hamad AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu poster, Katarlıların Türkiye'nin şerefli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sembolik bir takdiridir. Bu posterle ona ve Türk halkına teşekkürlerimizi gösteriyoruz." dedi.

Meryem adlı başka bir Katarlı ise "Ülkemizin yanında duran ilk kişi Erdoğan'dır. Türkiye ve Katar birbirine büyük bir kardeşlik bağıyla bağlıdır. Erdoğan'ı seviyoruz." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: katar, cumhurbaşkanı erdoğan
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