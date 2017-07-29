Katar'da dev Erdoğan posteri

"Katar Mall" isimli alış veriş merkezine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri, Katarlılar tarafından büyük ilgi gördü.

Alışveriş merkezindeki ziyaretçiler siyah beyaz renkteki postere, Erdoğan'a "minnet ve şükranlarını" ifade eden yazılar yazarak, imzalarını attı.

Posteri imzalayanlardan Salim Hamad AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu poster, Katarlıların Türkiye'nin şerefli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sembolik bir takdiridir. Bu posterle ona ve Türk halkına teşekkürlerimizi gösteriyoruz." dedi.

Meryem adlı başka bir Katarlı ise "Ülkemizin yanında duran ilk kişi Erdoğan'dır. Türkiye ve Katar birbirine büyük bir kardeşlik bağıyla bağlıdır. Erdoğan'ı seviyoruz." ifadelerini kullandı.