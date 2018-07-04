Katar'da Dera ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Doha'da "Dera, devrimin beşiği, işgalcilerin mezarı" adı altında gösteri düzenlendi. Gösteride, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, kente yaptığı saldırılar protesto edildi.

Aralarında Suriyelilerin de olduğu çok sayıda kişinin katıldığı eylemde uluslararası toplumdan, göç ettirilen Dera sakinlerine destek vermesi istendi.

"Suriye halkı onlarca yıldır özgürlüğü tadamıyor"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Katar'daki Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki, "Suriye halkının özlem duyduğu özgürlük ve onur için canlarını feda edenlere sesimizi duyurmak için buradayız" dedi.

Esed rejiminin gölgesinde Suriye halkının onlarca yıldır özgürlüğü tadamadığını söyleyen Nizar el-Hiraki, Arap dünyasını, en ağır suçlara ve katliamlara maruz kalan Suriye halkına destek olmaya çağırdı.

Rejim ve destekçileri bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA