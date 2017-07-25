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Katar'a ambargo uygulayan ülkeler terör listesini genişletti

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, "terör listesine" 9 yeni kurum ve kişiyi daha ekledi.

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Katara ambargo uygulayan ülkeler terör listesini genişletti

Katar'a ambargo uygulan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), daha önce açıkladıkları terör listesine 9 kurum ve 9 kişiyi daha eklediği bildirildi.

Mısır Haber Ajansı MENA'ya göre, söz konusu 4 ülke yayınladıkları ortak bildiriyle, "terörle mücadele ve terörün kaynağını kurutma çabası çerçevesinde Katarla doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan 9 kurum ve kişiyi terör listesine aldığını" duyurdu.

Terör listesine alınan ve Libya ile Yemen'e bağlı olduğu ifade edilen kurumların başında Bingazi Devrimciler Şura Konseyi, Libya "Nebe" uydu kanalı ve Yemenli hayır kuruluşlarının, 3'ü Katar diğerleri Kuveyt, Yemen ve Libya uyruklu olan kişiler arasında ise Kuveytli din adamı Hamid bin Abdullah el-Ali'nin yer aldığı belirtildi.

"Katar'ın yaptığı düzenlemeler yeterli değil"

Açıklamada, Katar'ın "terörle mücadele kanununda" yaptığı düzenlemenin kendisinden beklenen adımlar olduğu ancak yeterli gelmediği kaydedildi.

Söz konusu 4 ülke 9 Haziran'da yayınladığı ortak bildiriyle, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu gerekçesiyle "terör listesine" alındığını açıklamıştı. AA

Etiketler: katar, ambargo
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