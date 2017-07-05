Katar'a ambargo uygulayan ülkeler Mısır'da bir araya geldi

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda bir araya gelen söz konusu 4 ülkenin dışişleri bakanı, Katar ile yaşadıkları krizde atacakları yeni adımları tartışacak.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmiş ve cevap vermesi için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talebiyle 48 saat daha uzatılan bu süre dün gece yarısı itibarıyla sona ermişti.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in resmi haber ajanslarında bugün yayınlanan ortak açıklamada, "Doha yönetiminin 13 maddelik talep listesine verdiği cevabın teslim alındığı ve uygun bir zamanda karşılık verileceği" duyurulmuştu.