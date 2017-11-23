Katar yatırımcılar için yasalar çıkaracak

Katar Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır Al Sani, Katar Televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin yabancıların ticari faaliyetlerini yürütebilmesi, konut ve yatırım amaçlı gayrimenkul sahibi olması amacıyla "daimi ikamet" kanunu çıkaracağını ve söz konusu tasarının aralık ayında Şura Meclisine getirileceğini söyledi.

Ülkesinin son dönemde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "ekonomi ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme" talimatları doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Al Sani, hükümetin rekabetin daha fazla olduğu ve yatırım çekebilecek bir ortam oluşturmak suretiyle söz konusu talimatları uygulamaya çalıştığını belirtti.

Al Sani, yakın bir zamanda yerli ve yabancı yatırımları çekmek amacıyla yeni serbest ticaret bölgeleri kurma, bazı sanayileri ülkede kalıcı hale getirme ve yerli üretimi korumayı öngören stratejik projelerin açıklanacağını dile getirdi.

Şeyh Temim'in geçen ağustos ayında daimi ikamet kanununun bir an evvel çıkarılması talimatı verdiğini aktaran Al Sani, söz konusu ikametin içeriğiyle ve nasıl edinileceği ile ilgili bilgi vermedi.

Yabancıların gayrimenkul sahibi olmasıyla ilgili tasarının da yeni yılda uygulanacak şekilde hazırlanacağını duyuran Al Sani, yeni dönemde yeni sanayilere kapı açılacağını ve yabancı ülkelerle bazı alanlarda ortaklıklar kurulacağını anlattı.

Katar'ın önceden gıda endüstrisinde abluka uygulayan ülkelere bağlı olduğunu hatırlatan Al Sani, hükümetin halihazırda su, ilaç ve gıda güvenliği projeleri ile kendi kendine yetme üzerine odaklandığını vurguladı.

Eskiden süt ürünlerinin yüzde 90'ının abluka ülkelerinden ithal edildiğine dikkati çeken Al Sani, şu anda yerli üretimin iç pazarın yüzde 40'ını karşıladığını, bunun yeni yılda yüzde 90'a ulaşmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA