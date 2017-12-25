Katar ve Suudi Arabistan arasında 'satranç' krizi

Bu yıl Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 26-30 Aralık'ta düzenlenecek olan ‘Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’na Katar A Milli Takımı oyuncuları katılmayacak.

Katar Satranç Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, gerekçe olarak "şampiyonayı düzenleyen komitenin, takım oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi" gösterildi.

Bu şartın Katarlı oyunculara açık bir haksızlık ve uluslararası kuralların ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili gerekli hukuki prosedürün uygulanacağı vurgulandı.

Katar Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Muhammed el-Mudihaki ise Katar haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, söz konusu durumun, farklı alanlarda düzenlenen müsabakalara ilişkin uluslararası kurallara aykırı olduğunu kaydetti.

Katar’a uygulanan abluka

Mudihaki, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin, başarısız girişimler yoluyla Katar sporunu yok etmek için elinden geleni yaptığını belirtti

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA