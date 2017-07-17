  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.55
    EURO 4.066
  • BIST 105622.1
    ALTIN 140.43
Buradasınız : » » Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

Katar ve İngiltere deniz kuvvetleri, Katar kara sularında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Katar ve İngiltereden ortak deniz tatbikatı

Katar ve İngiltere deniz kuvvetleri, Katar kara sularında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile Katar Özel Deniz Kuvvetlerinin, İngiltere Deniz Kuvvetleri ile 2 ayrı ortak tatbikat düzenlediği belirtildi.

İki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ortak tatbikatın 2 aşamadan oluştuğu kaydedilen açıklamada, ilk aşamanın Uluslararası Hamad Limanı'nda denizde haberleşme, yangınla mücadele, arıza tespit ve kıyıya yanaşma sırasında gemilerin korunmasıyla ilgili verilecek eğitim ve konferanslardan oluştuğu, ikinci aşamanın ise su altına yerleştirilen mayınların temizlenmesinin yanı sıra füze ve top atışlarının yapılacağı deniz tatbikatını kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, 2 gün sürecek tatbikatın, İngiltere Deniz Kuvvetlerinin talebi üzerine ve taraflar arasında daha önce savunma iş birliği alanında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.

Etiketler: katar, İngiltere, katar tatbikat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER