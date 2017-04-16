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Katar ve Filipinler arasında stratejik işbirliği

Katar ve Filipinler'in iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir anlaşma ve 3 mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

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Katar ve Filipinler arasında stratejik işbirliği

Katar ve Filipinler'in iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir anlaşma ve 3 mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Katar Haber Ajansı QNA'ya göre, başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte arasında resmi bir görüşme gerçekleşti.

İki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bu ilişkilerin özellikle altyapı, tarım, sağlık ve eğitim alanlarında yatırım yapılarak güçlendirilmesi konularının ele alındığı görüşmeye Şeyh Temim'in yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani ile çok sayıda bakan da katıldı. Görüşme sonrasında Şeyh Temim ile Duterte, farklı alanlarda işbirliğini güçlendirmek için bir anlaşma ile 3 mutabakat zaptı imzaladı.

Duterte, Körfez ülkelerine düzenlediği tur kapsamında Suudi Arabistan ve Bahreyn'in ardından cuma günü Katar'a gelmişti.

Etiketler: katar, Filipinler, katar filipinler anlaşma
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