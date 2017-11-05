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Katar: Türkiye, güçlü bir müttefik olmaya devam edecek

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye'nin önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacağını ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edeceğini belirtti.

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Katar: Türkiye, güçlü bir müttefik olmaya devam edecek

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edecek." dedi.

Katar'dan Türkiye ile askeri ilişkilerini kesmesine dair taleplerin, otorite sahibi bir ülke için kabul edilemez olduğunu belirten Muhammed, "Bir gün gelir ABD güçlerinin ülkeden kovulması ya da Fransa ve İngiltere ile savunma alanındaki iş birliğimizin kesilmesi istenir." ifadelerine yer verdi.

Katar ve Türkiye arasında savunma, ekonomi, ikili ticaret ve yatırım alanlarında stratejik güçlü bir ilişkinin bulunduğunu kaydeden Muhammed, ülkesinin Türkiye, İngiltere, Fransa gibi çeşitli ülkelerle savunma alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladığına dikkati çekti.

Katar'ın Gazze ve Hamas ile ilişkilerine değinen Muhammed, "Doha, bölgede barış ve istikrarın tesisi için Gazze halkına ve buradaki imar faaliyetlerine destek veriyor. Doha, kesinlikle harekete destek vermiyor. Katar'ın desteği daima şeffaf ve herkese açık oldu." diye konuştu.

Ülkesinin herhangi bir barış anlaşmasının temel şartı olarak Filistin'de ulusal birliğe önem verdiğine dikkati çeken Muhammed, Katar'ın ulusal uzlaşıyı memnuniyetle karşılayan ilk ülkelerden olduğunu belirtti.

Körfez krizine değinen Muhammed, abluka uygulayan ülkelerin hikmetli davranmasını ve krizin çözümü için diyalog masasına oturmasını temenni ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: katar, körfez krizi, Al Sani, katar türkiye ilişkileri, katar krizi
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