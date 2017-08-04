  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Katar-Türkiye deniz tatbikatı 2 gün sürecek

Katar-Türkiye deniz tatbikatı 2 gün sürecek

Katar ile Türkiye arasındaki ortak deniz tatbikatının 6-7 Ağustos'ta düzenleneceği belirtildi.

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Katar-Türkiye deniz tatbikatı 2 gün sürecek

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi, geçen pazartesi başkent Doha'nın güneydoğusundaki Hamed Limanı'na gelen TCG Gökova Fırkateyni'ni ziyaret etti.

Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateyne gerçekleştirdiği ziyarette teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos'ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle pazartesi Hamed Limanı'na ulaşmıştı. AA

Etiketler: katar, türkiye, deniz tatbikatı
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