Katar, Suudi Arabistan'daki terör saldırısını kınadı

Katar, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar'ın, sebebi ne olursa olsun terör ve şiddeti reddeden kararlı bir tutum içerisinde olduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nın Kraliyet Muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan vatandaşı olan 28 yaşındaki saldırganın Kraliyet Muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarılmıştı.