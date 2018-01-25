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Katar, S-400 hava savunma sistemi için sıraya girdi

Türkiye ve Suudi Arabistan'dan sonra Katar'da dünyanın en etkili hava sistemlerinden biri olan S-400 füze sistemi alımı için Rusya ile temas halinde.

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Katar, S-400 hava savunma sistemi için sıraya girdi

Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad bin Muhammed Al-Attiyah Rusya'dan alacakları S-400 sistemiyle ilgili konuştu.

Rusya’nın Tass haber ajansına konuşan Attiyah, "Evet. Görüşmeler ileri aşamada." dedi.

Türkiye ve Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alımına dair kredi anlaşması Ankara'da 29 Aralık'ta  imzalanmıştı. Öte yandan Rusya'da Suudi Arabistan'la S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşmaya vardığını 9 Ekim'de açıklamıştı. 

Rusya ve Katar arasında savunma alanında daha fazla işbirliği yapılmasının önünü Ekim'de imzalanan askeri iş birliği anlaşması açtı. Büyükelçi Al Attiyah da bu anlaşmanın imzalandığını hatırlattı. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, askeri ve savunma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, Körfez ve Suriye krizlerindeki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları ele alınmıştı.

Taraflar görüşmede, askeri teknik iş birliği anlaşması, hava savunmasıyla alakalı mutabakat zaptı ve askeri malzeme alımı konularında genel kuralları içeren yasal bir sözleşmeye de imza atmıştı.

Kaynak: REU/TRT Haber

Etiketler: s400, katar, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah
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