Katar: Krizin tırmandırılması için yeni dalgaların hazırlığı var

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Danışma Meclisi'nde ülkesinin dış politikasına ilişkin bir sunum yaptı.

Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'ne katılacaklarını duyuran Katar Dışişleri Bakanı, "Abluka uygulayan ülkelerden olumlu bir gösterge yok. Aksine krizin tırmandırılması için yeni dalgaların hazırlığı var" dedi.

Krizin çözümüne yönelik ABD'nin gayretleri dışında bir gelişme olmadığına işaret eden Al Sani, planlandığı ileri sürülen Camp David Zirvesi'ne ilişkin de, "Davet yapıldığında Katar katılacaktır " dedi.

Arap basınında kısa süre önce çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez krizine çözüm çabaları kapsamında bölge liderlerini mayıs ayında Camp David'de ağırlamayı planladığı öne sürülmüştü.

Kaynak: TRT Haber