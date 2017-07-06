Katar krizi Ürdün'ü milyonlarca dinar zarara uğrattı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in 5 Haziran'da Doha ile diplomatik ilişkilerini sonlandırmasının ardından başlayan krizin Ürdün'deki ihracata etkilerini değerlendiren ihracatçılar, ablukanın başlamasıyla ülkelerinden Katar'a kara yolu ile yapılan ihracatın tamamen durduğunu, bunun sonucu Suudi Arabistan-Katar sınırındaki yaklaşık 40 tırın mecburi olarak Ürdün'e döndüğünü ifade etti.

Yetkililer, Ürdün'ün Katar'a yönelik ihracatının büyük çoğunluğunu tarım ürünlerinin oluşturduğunu, Ürdün ihracatının yaklaşık yüzde 11'inin yaş meye ve sebze olduğunu, bu sektörün krizden çok etkilendiğini kaydetti.

İhracat için hava ve deniz yolu alternatifi

Ürdün İhracatçıları Birliği Başkanı mühendis Ömer Ebu Vişah, ihracatçıların önünde iki seçenek bulunduğunu, alet, edevat ve ekipman gibi büyük ürünleri deniz yolu kullanılarak, Akabe'den Ürdün'ün Salalah Limanı, oradan da Katar'ın Hamad limanına sevk edilebileceğini ancak bunun fiyatları takriben ikiye katlayacağını ve nakliye süresinin uzamasının da cabası olduğunu söyledi.

Hafif ürünlerin nakliyesinin ise hava yoluyla gerçekleştirilebileceğini bunun da deniz yoluyla nakliye maliyetinden az olmayacağını belirten Ebu Vişah, mevcut krizin devam etmesi halinde bu iki çözümden başka bir alternatif olmadığını vurguladı.

Katar krizinin ihracata olumsuz etkileri

Ürdün Tır Sahipleri Sendikası Başkanı Muhammed ed-Davud, "Suudi Arabistan-Katar arasındaki kara sınırının kapatılmasından bu yana Katar hattında çalışan yaklaşık 500 tırın durması sonucu sektörün zararı, 6 milyon dinarı (8,5 milyon dolar) aştı. Ayrıca Suudi Arabistan-Katar arasındaki kara hattında çalışmak için yüksek miktarlar ödeyerek çıkarttıkları vizelerini kaybeden tır şöförleri de zarar gördü." dedi.

Ürdün'de 20 bin tırın bulunduğunu ancak 6 bininin çalışmadığına işaret eden Davud, "Son 6 yıl içerisinde Suriye ile Irak pazarını kaybeden ve bu ülkelerle sınırlarının kapanmasından olumsuz etkilenen sektörün zararı bu krizle birlikte yaklaşık 655 milyon dinara (938 milyon dolar) yükseldi." ifadelerini kullandı.