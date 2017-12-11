Katar, İngiltere'den 24 adet savaş uçağı aldı

Katar, İngiltere'den 24 adet Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı alıyor.

8 milyar dolar değerindeki anlaşma, iki ülke savunma bakanları tarafından Doha'da imzalandı.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atıyye, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

İki bakanının görüşmesinde, 24 adet savaş uçağı satın alımının yanı sıra, iki ülke arasında "ortak operasyon filosu" kurulmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Filonun, iki ülkenin pilot ve teknisyenlerinin her an savaşa hazırlıklı olmalarını sağlayacak tüm hava operasyonlarını kapsadığı ve 2022 Dünya Kupası organizasyonunda hava güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Katar, geçen hafta da Fransa'dan 7 milyar avro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ile 50 adet Airbus tipi uçak alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: TRT Haber