  • 11 ARALIK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.831
    EURO 4.515
  • BIST 107921.34
    ALTIN 153.844
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Katar, İngiltere'den 24 adet savaş uçağı aldı

Katar, İngiltere'den 24 adet savaş uçağı aldı

Katar, İngiltere ile 24 adet Eurofighter Typhoon model savaş uçağı satın alım anlaşması imzaladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Katar, İngiltereden 24 adet savaş uçağı aldı

Katar, İngiltere'den 24 adet Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı alıyor.

8 milyar dolar değerindeki anlaşma, iki ülke savunma bakanları tarafından Doha'da imzalandı. 

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile Katarlı mevkidaşı Halid bin Muhammed el-Atıyye, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

İki bakanının görüşmesinde, 24 adet savaş uçağı satın alımının yanı sıra, iki ülke arasında "ortak operasyon filosu" kurulmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Filonun, iki ülkenin pilot ve teknisyenlerinin her an savaşa hazırlıklı olmalarını sağlayacak tüm hava operasyonlarını kapsadığı ve 2022 Dünya Kupası organizasyonunda hava güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Katar, geçen hafta da Fransa'dan 7 milyar avro değerinde 12 adet Rafale modeli savaş uçağı ile 50 adet Airbus tipi uçak alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: katar, İngiltere, savaş uçağı, Doha
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER