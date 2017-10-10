Katar ile Türkiye arasında işbirliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Geliştirme Vakfı'na bağlı Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) arasında "siber güvenlik" alanında bir "Akademi-Sanayi İşbirliği" çağrısı açıldığı belirtildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, çağrının duyurulması amacıyla Doha'da düzenlenen etkinlikte konuşan Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Geliştirme Vakfı Müdür Yardımcısı Hamed İbrahim, "Türkiye ve Katar arasındaki bu işbirliği, iki ülkenin siber güvenlik alanında ortak mücadelesine katkı sağlayacak, ayrıca sanayi sektöründeki gelişmelere de yoğunlaşacak." dedi.

Girişimin yılların ortak çalışmasının bir sonucu olduğunu aktaran İbrahim, "TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek olan işbirliği, bilim diplomasisi konusunda önem arz ediyor." diye konuştu. İbrahim, çağrı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin Mart 2018'de açıklanacağını kaydetti.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ise araştırmalara destek olmak, öğrencilere burs sağlamak gibi faaliyetler içeren girişimin bütçesinin yaklaşık 15 milyon TL olduğunu ifade etti.

Arcaklıoğlu, araştırmaları değerlendirme, aralarında tercih yapma ve seçim zemini oluşturma gibi konularda karar mercinin Katar ve Türkiyeli taraflar olduğuna işaret etti.

Projelere yaklaşık 2 milyon dolar hibe desteği

Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarihin 8 Ocak 2018 olduğu belirtildi. Çağrı kapsamında büyük veri ve bulut güvenliği ile mobil cihaz ve uygulamaların siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji geliştirme gibi konularda ortak projelerin desteklenmesi planlanıyor.

Katar ve Türkiye tarafından araştırmacıların, özel sektör ve kamu kuruluşları ile bir araya gelerek oluşturacakları konsorsiyumların her birine 2 milyon dolar civarında hibe destek verilerek, ortak çalışmaların hayata geçirilmesi sağlanacak.

Girişimin temellerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2015'te Katar ziyareti sırasında, iki ülke arasında imzalanan bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşması çerçevesinde atıldığı kaydedildi.

Katar resmi haber ajansına yönelik siber saldırılar

Siber güvenlik konusu Katar'ın bazı Arap ülkeriyle yaşadığı krizde de gündeme gelmişti.

Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı.

Katar, söz konusu beyanların siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarınca yapıldığı ve Emir'in böyle bir açıklamasının bulunmadığını duyurmuştu. Ancak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren yayınlarını yoğunlaştırarak devam ettirmiş ve kriz giderek büyümüştü.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.