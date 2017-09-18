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Buradasınız : » » Katar ile İngiltere arasında Typhoon savaş uçağı anlaşması

Katar ile İngiltere arasında Typhoon savaş uçağı anlaşması

Katar'ın, 24 adet Typhoon tipi savaş uçağı alımı konusunda İngiltere ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Katar ile İngiltere arasında Typhoon savaş uçağı anlaşması

Katar'ın, 24 adet Typhoon tipi savaş uçağı alımı konusunda İngiltere ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Halid el-Atiyye'nin, başkent Doha'da İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon ile görüştüğü belirtildi.

Bölgedeki gelişmeler ile başta terörle mücadele konularında olmak üzere askeri işbirliğinin ele alındığı görüşmede tarafların ayrıca Katar'ın İngiltere'den 24 adet Typhoon tipi savaş uçağı alımını da içeren işbirliği anlaşmasını imzaladığı aktarıldı.

Etiketler: Typhoon savaş uçağı
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