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Katar: Husiler lehine arabuluculuk yapmıyoruz

Katar'ın, Yemen'de çatışan Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih arasında Husiler lehine arabuluculuk yaptığı iddiaları yalanlandı.

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Katar: Husiler lehine arabuluculuk yapmıyoruz

Katar'ın, Yemen'de çatışan Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih arasında Husiler lehine arabuluculuk yaptığı iddiaları yalanlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er-Ramihi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karkaş'ın, "Katar'ın Husileri kurtarmak için arabuluculuk yaptığı" yönündeki açıklamalarını yalanladı.

"İddialar Kuveyt Emiri'nin çabalarını baltalamayı hedefliyor"

"Hiçbir doğruluk payı olmayan bir bilginin resmi bir kaynak tarafından ortaya atıldığı ve bunun ayıp olduğu" ifade edilen açıklamada, söz konusu iddiaların, Kuveyt'te 5-6 Aralık'ta yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi öncesi Kuveyt Emiri'nin çabalarını baltalamayı hedeflediği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanı Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar'ın Husi milisleri kurtarmak için yaptığı arabuluculuk belgeli." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: katar, husuler, arabuluculuk
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